Ilmateenistus hoiatab keskööl Saaremaalt algava tormi eest

Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak tõi välja, et teisipäeval koondub Botnia lahe ja Soome kohale kaheosaline madalrõhkkond ning muutub aktiivsemaks. Eesti jääb selle tuulisesse lõunaserva.

"Kesköö paiku algab Saaremaal edela- ja läänetuule tugevnemine, vastu hommikut on puhanguid 20, päeval kuni 25 m/s, õhtul jääb tuul veidi nõrgemaks," kirjeldas Paljak Saarte Häälele eesootavat ilma. Aeg-ajalt sajab ka vihma ning õhutemperatuur on öösel 7..11, päeval 10..12°C.

Kolmapäeval nihkub madalrõhkkondade tandem Botnia lahe äärest lõuna poole ja selle vahetus läheduses ulatub öö hakul edela- ja läänetuul veel puhanguti 20 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ning päev on juba mõõduka edelatuulega. Suuremat sadu Paljaku sõnul Saaremaal ei tule, kuid kergete vihmahoogude võimalus siiski on. Õhutemperatuur on öösel 5..9, päeval 11..13°C.