Orissaare spordikool võõrustas rahvusvahelist korvpalliturniiri

“Meie jaoks ei ole tavapärane, et Orissaares rahvusvahelisel tasemel mänge mängitakse ja Balti liiga etapi korraldamiseks saime õiguse esimest korda,” rääkis treener Mati Rüütel, lisades, et klubile on oluline sellist turniiri võõrustada.

“See on ikkagi teistmoodi, sest tavaliselt me peame ise igale poole reisima. Eelmisel aastal käisime kolm korda Riias, seekord saime korra ka kodus mängida. Siin saavad ka pealtvaatajad näha, mis tasemel mänge me mängime, ja see on ka poistele väga hea. Tase on tugev ja hetkekski ei anta võimalust pisut lõdvemaks lasta.”

Orissaare Sport sai oma ainsa võidu 65 : 47 Basketbola klase üle. Kaotused tuli vastu võtta Espoo Basket Teamilt 37 : 70, Pälkäneen Luja-Lukkolt 33 : 72, Erkmaa 2004-lt 36 : 57 ja BC Starilt 43 : 70.

Treener Rüütel ütles, et kokkuvõttes on üks asi võidud ja kaotused, teine asi on saadavad kogemused ja võimalus areneda, mängides tugevate vastastega ning viimane on isegi olulisem. “Poistele on enesetunde pärast ka võit muidugi oluline,” lausus ta.