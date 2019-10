Maal elamisel on ikka ehedam maik man

Teadagi on Muhu saar Eestimaal paik, kuhu on viimastel aastatel tuldud elama mujaltki. "Just praegu ütlesin ühele Muhust läinud inimesele, et veri on paksem kui vesi. Ja see veri toobki meid siia tagasi. Võib-olla on sellel ka mingisugune teaduslik põhjendus, aga arvan, et põhjust polegi vaja otsida, see lihtsalt on nii. Siin on silmailu ja laadamelu, mis sa veel tahad," arutles Karlo.