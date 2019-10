Haigla EMO ja kiirabi remont lükkub vaide tõttu edasi

"Augusti ja septembri oleme juba kaotanud, kohe on oktoober käes," tõdes SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli eile. "Kui vaidlustust poleks olnud, oleks saanud ehk juba augusti algul töödega pihta hakata."

"Pakkumised olid võrdsed ja mõlemad pakkujad väga tublid tegijad, aga riigihangete menetlus eeldab, et pakkujatel peavad kõik dokumendid korras olema," põhjendas Kõlli Saarte Häälele, miks osutuks valituks Tesman Ehitus OÜ, AS Leveli ja AS Tesmani pakkumus.