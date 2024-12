Aasta arst Mihkel Laidna "Mulle meeldib siinne keskkond, siinsed inimesed ja meie haigla!"

Aasta arsti tiitel kuulub erakorralise meditsiini (EMO) ja kiirabi osakonna juhatajale Mihkel Laidnale . Kolleegid iseloomustavad teda sõbraliku ja abivalmis arstina, kes on oma laialdaste teadmiste ja omamoodi huumoriga hinnatud nii kolleegide kui ka patsientide seas. Samuti tõstsid kolleegid esile seda, et dr Laidna viitsib mässata ka noorte arstitudengite ja praktikantidega.

"Mulle meeldib siinne keskkond, siinsed inimesed ja meie haigla," põhjendas Laidna, miks ta mandrimehena Saaremaale tööle tuli ja jäi. "See ei ole see, mis on Tartus või Tallinnas."