Traktorit roolinud purjakil mehed teenisid kriminaalasja

Alustatud väärteomenetlused puudutasid valdavalt liiklusalaseid süütegusid, nende hulgas on viis kiiruspiirangute ja kaks alkoholi piirmäära ületamist.

Algav oktoobrikuu on ebaseaduslike relvade loovutamise kuu. "Kui teil on kodus registreerimata relvi või laskemoona, siis palun andke sellest teada oma piirkonnapolitseinikule või helistage numbril 112. Nii saame need turvaliselt jaoskonda toimetada," teatas Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp.