Komisjon vaatas kesklinna üle

Saaremaa vallavalitsuse ehitusinsener Madis Pihel ütles Saarte Häälele, et ülevaatuse akt on koostamisel. Ta märkis, et ehitaja on seni esitatud märkuste järgi vead ja puudujäägid kõrvaldanud ning tööd on objektil ära tehtud. "Esitatud on ka täitedokumentatsioon, mille ülevaatamisega tegeleme. Pärast seda, kui täitedokumendid on läbi vaadatud, saab väljastada vastuvõtuakti," selgitas Pihel. Eeldatavalt tehakse seda järgmisel nädalal.