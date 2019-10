Sarved armuvalus sõlme ajanud hirvepullid tuli hukata

Metsküla jahiseltsi esimees Arli Toompuu nentis, et sellised juhtumid ei ole väga tavapärased, kuid niisuguseid looduse vingerpusse tuleb jooksuajal siiski paraku ette.

Sellistel olukordadel pole Toompuu selgitusel jahindusega suuremat pistmist, sest tegu on ulukitega, kes on lihtsalt sattunud abitusse olukorda. Nii suuri loomi on ka inimesel raske, kui mitte võimatu neid vigastamata lahutada.