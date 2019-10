Parvlaev Pireti remondi ajal sõidab Regula

"Ehitame parvlaev Pireti pardarestorani ja pardapoe osa suuremaks, et reisijatel oleks mugavam liikuda ning oste sooritada," teatas TS Laevade teenindusvaldkonna juht Pille Kauber. Selleks luuakse pardarestorani iseteenindusala, mis võimaldab soovitud söögi ise valida, kaaluda ning iseteeninduskassasse tasuda.

"Loodame, et selliselt saavad reisijad soovitud eine kiiremini kätte ja toidu nautimiseks jääb rohkem aega," sõnas Kauber. Ümberehituse käigus muudetakse ka lasteala asukohta.

ehitustööde ajal Virtsu sadamas. Uuendatud laev on taas liinil 9. oktoobril. Tõllu ümber-

ehitus- ja hooldustööd on lõpetatud ja laev asus eilsest taas liinile.

TS Laevade parvlaevade pardapoode opereerib R-Kiosk Estonia AS ja pardarestoranide operaator on nüüdsest Baltic Restaurants Estonia AS.