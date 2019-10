JUHTKIRI: Kooliremont – oodatud ja kardetud

Kui klassid mööda linna laiali paigutada, peaksid need siiski olema piisavalt lähestikku, et õpetajad jõuaksid võimalikult lühikese ajaga ühest kohast teise. Kui panna rändama õpilased, kaasneks sellega ilmselt paras segadus.

Tõsi, üks võimalus oleks korraldada Vanalinna kooli õppetöö õhtuses Saaremaa ühisgümnaasiumis või Kuressaare gümnaasiumis. Nagu võis otsustada emade-isade reaktsiooni järgi kooli lastevanemate koosolekul, on see väga vilets variant. Paiskaks ju selline korraldus segamini sadade perede elurütmi. Mis sellest, et ainult aastaks. Sest selline aasta võib tunduda talumatult pikk.