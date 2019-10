Juuli Pihl: olen jäänud oma kodukülas Tiirimetsas üksi

"Olen oma külas nagu võõras inimene, sest kõik on sisserännanud rahvas," räägib Juuli. Inimesed elavad omaette, üks ei tea ühest ega teine teisest mitte kui midagi. 78-aastane naine saadab elupäevi mööda puruüksi ning tervis pole enam kiita. Mitte keegi külast ei astu läbi ega huvitu, kuidas vanainimesel elukene veereb.

Juuli, kes on ligemale 50 elanikuga Tiirimetsas kõige eakam põliselanik, mäletab oma koduküla sootuks ühtehoidvamana.

Sovhoosi ajal, kui külas elas veel palju kohalikku rahvast, käidi vastastikku üksteise juures juttu ajamas. Võtsin lapsed näpu otsa, läksin külaperesse nagu oma koju, ajasime juttu ning tegime nalja, meenutab Juuli Pihl. Nüüd ei julge ta enam kuhugi peresse minna, sest eales ei tea, milliseks kujuneb vastuvõtt või missuguse pilguga vaadatakse. "Et mis sa nüüd jälle tahad või mis sa meile tulid," väljendab Juuli pettumust. Samas ei ole tal kellegagi kana kitkuda ega ole ka mingit vihavaenu. Pigem on see ilming Eestis üldisemalt maad võtnud võõrdumisest. Peab olema suur häda, kui Juuli söandab mõnda küla peresse minna. "Mul ei ole praegu ühtegi peret, kelle juurde ma võiks minna lihtsalt aega viitma, juttu ajama või meelt lahutama."