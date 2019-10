Soojahind tõuseb novembrist Kuressaares 2 protsenti

Kuressaare Soojuse juhatuse liige Paul Leemet ütles, et kallimaks on läinud nii ettevõtte põhitooraine hakkpuit kui ka kütteõli, mida katlamaja samuti vähesel määral tarvitab. Uude soojahinda on lisaks arvutatud börsilt ostetava elektrienergia hind, mis aastataguse ajaga võrreldes on samuti tõusnud.