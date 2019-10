Maku talu perenaine: piimaraha tuleb välja maksta õigel ajal

Aastakümneid kehtis Saaremaa Piimatööstuses reegel, mille kohaselt said kõik piimatootjad oma toodangu eest raha kätte kokkulepitud kuupäeval. Sellest kokkuleppest pidas tööstus kinni ka kõige rängemate piimanduskriiside ajal, mil mandri piimatootjad kuude kaupa oma piimaraha ootasid. Asja iva oli osalt selles, et Saaremaa Piimatööstus maksis toorpiima eest mandri tööstustega võrreldes vähem, aga soovis seda kompenseerida kindlustunde tekitamisega maksetähtaegadest vankumatult kinni pidades.

Maku talu perenaise Ludmilla Nääliku sõnul hakkas saarlastele pikki aastaid kindlustunnet pakkunud piimaraha laekumise hea tava mõranema piimatööstuse eelmise juhi Ülo Kivise ajal ning jätkub siiani. "See on üle mõistuse, et ma pean iga kuu küsima oma piimaraha, iga kuu!" pole taluperenaine olukorraga rahul. Nääliku sõnul talle isegi ei meenu enam, millal tööstus ise viimati piimaraha kokkulepitud kuupäevaks üle kandis. Ehkki piimatootjale ei meeldi tööstust meeldetuletustega tülitada, pole tal sellest ka pääsu, sest muidu jäävad liisingud maksmata.

Vana kooli piimatootjana hindab Näälik kõige kõrgemalt aastakümneid tööstust juhtinud Ahti Viilupit. "Oli, mis oli, aga siis sai tootja piimaraha kohe kindlasti kätte näiteks enne pühi," meenutas Maku talu perenaine. Et mitte kulutada aega pankadega kemplemiseks, sai tootja piimakombinaadist laenu võtta ning seda hiljem piimarahaga tasaarveldades tagasi maksta. Ka sai iga tootja vajadusel Viilupi jutule. Kes tahtis tööstuse direktoriga mõnda probleemi lahendada või temaga nõu pidada, oli see alati võimalik. Tänapäeval pole kokkusaamine ettevõtte juhiga kaugeltki lihtne, Ülo Kivist näiteks polnud tema sekretäri jutu järgi peaaegu kunagi kohal.

Samas möönis Ludmilla Näälik et aeg läheb ja arusaamad ettevõtte juhtimisest muutuvad. “Eks minusugune vana inimene ole harjunud vanade asjadega ja päris objektiivne mu jutt kindlasti ei ole," tõdes ta.

Nostalgialainel püsides tõi Ludmilla Näälik välja, et nõukogude ajal sai ta nelja lehma piimarahast endale kahekorruselise elumaja ehitada, nüüd jätkub 70-pealise piimakarja toodangust hädapärast raha vaid tehnika ostmiseks. Piima kokkuostuhind aina langeb ja kütusehind aina tõuseb, nii et tekkinud on korralikud käärid. “Ei suitseta, ei joo ega käi reisi peal, olen nagu sunnismaine," rääkis Näälik.

Tõele au andes näeb Näälikute Maku talu siiski üpris korralik välja, hoovi peal hakkas silma kolm täitsa kobedat keskklassi sõiduautot.

Saaremaa Piimatööstuse nõukogu esimees Tõnu Post ütles, et maailma piimandusturg toimib praegu Saaremaa tootjate kahjuks, sest juustu hind on madal, samal ajal kui pikalt nigelal tasemel püsinud piimapulbri eest makstakse praegu hästi. "Kaua see kestab, ei tea, aga see on valus," sõnas Post. "Tahaks ikka niimoodi, et kui tööd teed, jääks midagi näppude vahele ka."