Sander Mölder pälvis aasta muusiku tiitli

ERR vahendas, et Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui mõnel varasemal aastal jagus tunnustust vaid tuntud tegijatele, siis tänavu jagunesid toetushääled võrdsemalt paljude artistide vahel, mis tähendab, et pärimusmuusika on jõudnud veel suurema hulga inimesteni. Üles on kerkinud ka mitu põnevat uut artisti.