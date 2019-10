Ekspertiis: Vaekoja uputuste taga on projekteerimisviga

22. juuli õhtul sadanud vihmavaling on vallaametnikele justkui tõeluseks saanud õudusunenägu. Sajandi ehitiseks tituleeritud, kuid ka ohtralt kriitikat saanud keskväljaku rekonstrueerimine on lõppfaasis, kui selgub, et väljakuga on midagi väga valesti.

Augusti alguses pärast tunduvalt väiksemat vihma tuleb uus üleujutus ja nüüd tõdeb vallavalitsus, et olukord on mitteaktsepteeritav. Järgmisel päeval varustab vallavalitsus Vaekoja pubi liivakottidest barjääriga. Saarte Hääl vahendab keskväljaku projekteerinud Projekt Kuubis juhatuse esimehe Merylin Rüütli kinnitust, et nemad vigu teinud ei ole.

Tegelikult on ekspertiis ammu valmis ja selle sisu on Saarte Hääle andmetel hävitav: keskväljaku projekteerimisel arvesse võetud sademevete maht on projektis pea poole väiksem. Merko meeste paigaldatud restid ei suuda suuremate sademete ajal vihma vastu võtta ja vesi voolab üle. Kesklinna alla paigaldatud torustiku läbilaskevõime on liiga väike.

Kalded tegelikult ei tööta ehk vesi ei voola sinna, kuhu mõeldud. Kuna kesklinn on betoneeritud, ei imbu vesi praktiliselt enam üldse maasse. Sellega pole projektis piisavalt arvestatud. Kõik need järeldused panid Saarte Häält eelmisel nädalal vallavalitsusest uurima, kas sedavõrd tõsiseid vigu ei märganud eelnevalt mitte keegi. Ei ehitusprojektile järelevalvet toimetanud asjatundjad AS-ist Skepast & Puhkim, ehitustööde üle valvanud OÜ Esprii ega valla oma insenerid.

Abivallavanem Jaan Leivategija ütleb, et ekspertiis tunnistas projekti vastavaks, ka ehitustööde järelevalve ei ole täheldanud kõrvalekaldeid projektist. "Selle suve valingvihmadega aga selgus, et sademevee äravool Vaekoja pubi juures ei toimi. Ekspertarvamusest nähtub nüüd, et viga on siiski põhiprojektis," sõnab Leivategija.

Tema sõnul tuleb probleemi lahendamiseks Vaekoja esine sademeveesüsteem tõenäoliselt ümber ehitada. "Juhul kui ümberehitus on tingitud projekteerimisvigadest, tuleb kulud kanda projekteerijal," on Leivategija resoluutne.

Projekt Kuubis OÜ esindaja Merylin Rüütli kinnitab aga jätkuvalt, et projekteerijad tegid kõik õigesti. "Lähteinfo, mida ekspertiisis on kasutatud, on teine, kui meile antud sisend projektiga alustades, mistõttu ei saa me nõustuda ka järeldustega. Projekt on koostatud vastavalt kehtivatele nõuetele, puudus erinõue ekstreemvihmadega arvestamiseks," selgitab Rüütli.

Suur rumalus, ebapädevus, küündimatus

Probleemi esimesel korral ilmnemisel oli vallavalitsus ignorantne ja loid, isegi sarkastiline. Kui oli näha, et probleem kordub ja iseenesest ei lahene, lubati see lahendada lähiajal. See oli juulis. Sooviksin siinkohal, et meie ametisse määratud ning oma positsioonist lähtuvalt vastutust kandvad ametnikud defineeriksid mõiste "lähiaeg". Siiani pole meil probleemile lahendust.

Vastupidiselt vallavalitsuse ja projekteerija arvamusele erakordselt suurtest vihmadest, mis kahju tekitasid, olid need tegelikult vaid ca pooletunnised vihmahood. Vanajumal on meid ses mõttes väga hoidnud ja andnud kuiva suve. Tavaoludes on meil Eestis selliseid sadusid tihti mitmeid ööpäevi järjest ning kuidas sel juhul olukorda lahendada, mina ei tea. Samuti on Vaekoja uputused siiani juhtunud päevasel ajal, kui on tragid inimesed olnud kohapeal ja saanud kiirelt reageerida. Varem või hiljem juhtub see öösel.

Vaekoja hoone Kuressaares on vabariikliku tähtsusega muinsuskaitsepärl. Mulle ei mahu pähe, kuidas saab ametnik oma sooja toa aknast kuude kaupa vaadata olukorda ja mitte midagi reaalselt teha. Kui keeruline on valesti ehitatud väljakul nt iga viie meetri tagant plaadirida üles võtta ning teha sinna kasvõi ajutine äravool?

Vaekoja pubi kahjud on suured: siseruumides on vesi olnud põlvini, mööbel, turvasüsteemid, külmikud ja pliidid on uppunud. Kahjud on pandud kirja, nõue kindlasti tuleb. Kahjud ei pruugi olla veel lõplikud, sest sügisvihmad on kohe algamas.

Majaomanikuna teame, et suur veemass voolas siseruumidest maja alla. Kuhu ja kuidas, me täna ei tea. Kas ta vajus lihtsalt ära või mitte või ilmnevad kahjud miinuskraadidega, on selle talve teema.

Meie maja on seisnud püsti aastast 1663. Et inimene oma tegevusega suudab sellise olukorra tekitada aastal 2019, on šokk. Suur rumalus, ebapädevus, küündimatus.

Alvekest OÜ juhatuse liige Pille Pank, Vaekoja kinnistu 2/3 osa omanik