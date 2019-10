Rein Lahke 85 – Muhus elutöö teinud matemaatikaõpetaja

Kolm aastat tagasi ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi aasta õpetaja tiitliga tunnustatud Marek Schapel Saarte Häälele, et tema tahtis matemaatikaõpetajaks saada siis, kui õppis Muhu põhikooli kuuendas klassis. Selles oli “süüdi” matemaatikaõpetaja Rein Lahke.

"See tema olek ja õpetamise viis tekitasid minus arusaama, et minagi võiksin matemaatikat õppima minna. Õpetaja Lahke oli meile eeskuju, keda järgida. Põhikooli lõpus oli asi selge, mina lähen matemaatikat õppima," rääkis Schapel.

Eile ütles 45 aastat õpetajaametit pidanud juubilar, et tema õpilastest on teisigi just matemaatikat õppima läinud ja õpetavad nüüd seda ainet lastele.