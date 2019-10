Rändmeistrid andsid Kuressaare Laurentiuse kiriku kellale uue näo

Priit Pihel Rändmeister OÜ-st ütles, et kella sihvritele tehti korralik uuendustöö. Väsinud puitosad vahetati välja, eesmine osa löödi üle uue roostevaba plekiga ja värviti. Kellal on nüüd ka kullatud numbrid ja seierid.

Priit Piheli sõnutsi on numbriplaatidega kirikukell Eestis suhtelistelt haruldane nähtus. "See oli suur luksus," tõdes Pihel.

Vähehaaval linnarahva ette ilmuva kiriku vaskplekiga ülelöödud torni kohta ütles Pihel, et ei maksa imestada, kui ülemine tipuosa on tuhmunud ja alumine, nn seelikuosa läigib.

Asi on nimelt sellest, et tipuosas on plekk olnud kogu aeg ilmastiku meelevallas, alumisel osal oli kile ümber ja välisõhk pole seda veel mõjutada saanud. "Jõuluks on mõlemad osad ühtemoodi tumedad," kinnitas Pihel.