Kuressaare vanalinna kooli direktor: ootaja pikk aeg venib veelgi

Veel eelmisel nädalal ütlesite lapsevanemate koosolekul, et nüüd olete vähemalt 80% kindel, et kauaoodatud remont järgmisel aastal tuleb. Nüüd on asjalood muutunud.

Nii palju aumehed nad seal vallavalitsuses olid, et ma ei pidanud kooli remondi edasilükkamise kohta lehest lugema.

Remonti oleme oodanud kaua ja nüüd tundub see ootaja aeg veel pikem. Aga ju me selle ikka kuidagi üle elame. Õnnelikud me selle üle muidugi ei ole.

Kas see variant, et klassid tegutsevad aasta otsa erinevatel asenduspindadel, olnuks siis parem kui kaks aastat oodata?

Ootuses, et saad endale uued ja paremad kingad, oled nõus kandma ka kaks numbrit väiksemaid jalanõusid. Üks aasta asenduspindadel oleks ootamise kõrval olnud lühike aeg. Nüüd aga tuleb meil kaks aastat oodata ja peame nii ehk naa asenduspindadele kolima.

Loodan, et lubatud remont ei lükku teadmatusse aega ja vald peab sellest kahest aastast kinni.

Millisele asenduspinnale Vanalinna kool siis 2022. aastal algava remondi ajaks koliks?

Kui riigigümnaasium on valmis, siis ehk vabaneb gümnasistide arvelt pinda nii Saaremaa ühisgümnaasiumis kui ka Kuressaare gümnaasiumis. Riigigümnaasium ehitatakse 540 õpilasele, 450 õpilast meil on.

Kui sellesse hoonesse jääb tühje ruume, võib-olla saab kedagi paigutada ka sinna, nagu vallavalitsusest mokaotsast mainiti.

Sellega olevat meie kooli mure lahendatud, aga SÜG-i jaoks tuleb ju ikka asenduspinnad leida.

Kui Vanalinna kooli klassid remondi ajaks näiteks KG ja SÜG-i hoonesse mahutada, kas pole ohtu, et see ajutine lahendus ei pruugi jääda ajutiseks? Et ühel hetkel tuleb otsus: olgu meil kolme asemel hoopis kaks põhikooli.

Ei, seda mitte. Vähemalt nii, nagu mulle eile (esmaspäeval – toim) öeldi ja nagu ka Saarte Hääles kirjas oli: koolimajaks jääb meie hoone igal juhul.

Kas kaks aastat pikema ootamise eest soovib kool ka mingit boonust küsida? Näiteks vajaks hädasti kordategemist ju Vanalinna kooli staadion.