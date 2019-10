Kahtla lasteaia lastele pole kuskilt bussisaatjat võtta

Juht ei jõua jälgida

Bussjuht Tiit Nõu ütles, et tema lapsi bussijuhtimise kõrvalt eriti jälgida ei jõua. "Hiljuti mul jäi üks laps peale, sõitsin temaga Audlasse ja siis uuesti tagasi," rääkis bussijuht. Laps oli bussijuhi vaatevälja eest varjunud ning ema jättis lapsele peatusesse vastu tulemata. "Saatja võiks ikka olla, lapsed on väiksed, mõni teeb endale turvarihmaga viga ka veel," märkis Nõu.

Lasteaiaõpetaja Eha Ennemuist ütles, et erinevalt kooliskäimisest ei ole lasteaias käimine kohustuslik. Koolivaheajal, kui koolibuss ei sõida, jääb Kahtla lasteaeda tulemata neli last.

Täiskasvanud saatja puudumise pärast on mures olnud ka Valjala lasteaed. 2013. aastal palkasid sealsed lapsevanemad Valjala–Turja–Sakla liinile lausa eraldi inimese laste järele vaatama. Vahepeal sõitsid lapsed bussis taas ilma saatjata ja olid lasteaia direktori Marina Tamme sõnul bussis jumala hooleks. Sellest õppeaastast Valjala lasteaed enam ühtki last ilma saatjata bussi ei luba.

Lapsel pole turvaline

Saaremaa vallavalitsuse alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et lasteaiaealisel lapsel ei ole turvaline ilma järelevalveta ühistranspordis sõita ega ka tänaval liigelda. Üksi lasteaeda saadetud laps on rühma saabumiseni lapsevanema vastutusel ja selle vastutuse panemine lapsele ei ole eakohane ega käi kokku ka lasteaia töökorralduse üldpõhimõtetega. Lasteaedade kodukorras on enamasti öeldud, et kui lapsevanem ise lapsele järele tulla ei saa, siis informeerib ta rühmapersonali lapsele järele tulevast isikust.

Õpilasliinidel võivad koolieelikud sõita lasteaeda koos täiskasvanud saatjaga tingimusel, et bussis on kohti ja et lasteaeda sõita soovija jääb õpilasliini marsruudile. Tegelikult ootab aga iga lasteaed lapsevanemat kasvõi seetõttu, et lasteaial ei ole õigust anda last puudutavat päeva-, tervise- või käitumisinfot kellelegi teisele peale lapsevanema.