Vallajuhid: Vanalinna kooli jaoks ei jätkunud raha

Miks ikkagi remont edasi lükati? Saarte Hääle andmetel on üks põhjus see, et maksumus läheks planeeritust suuremaks ja raha lihtsalt pole.

Madis Kallas: Hinnanguline maksumus on tõesti prognoositud üle nelja miljoni euro, mistõttu on lisaraha vaja. Eriti olukorras, kus ehitushinnad kallinevad. Kindlasti oleks võimalik midagi juurde leida, aga sel juhul muid investeeringuid järgmisel kahel aastal teha ei saa.

Juhiti tähelepanu, et paljud piirkonnad jäävad ilma olulistest investeeringutest, mis nüüd on strateegia viimases versioonis sees.

Raha on vaid üks tegur. Peamised arutelud kooli osas on käinud selle ümber, et kool pole ühinemislepingu objekt. On küsitud, miks ei renoveerita kooli pärast riigigümnaasiumi valmimist ja ühisgümnaasiumi hoone renoveerimist.

Proovisime projekti kärpida, aga sellisel juhul ei saaks enam rääkida võimalikult heast kaasaegsest õpikeskkonnast. Kui neljas komisjonis muudatust tutvustasime, mõistsid põhjendusi pea kõik 45 komisjoni liiget ning vaid kaks olid vastu. Kõik kinnitasid, et remondi edasilükkamine pole hea, aga mõistsid, et see on valikutest parim variant.

Vanalinna kooli puhul on räägitud kallinemisest asjaolu tõttu, et mööblit esialgsetes hinnaarvutustes sees ei olnud. Kas vastab tõele?

Helle Kahm: Mööbel oli maksumusse sisse planeeritud. Küsimus on ehitushinna suures mahus. Planeeritud on korralik koolihoone rekonstrueerimine, mitte lihtsalt värvi värskendamine.

Alles eelmisel nädalal kinnitati KVK lastevanemate koosolekul, et remont tuleb. Lastevanematel on seega tekkinud juba õigustatud ootus.

Kahm: Jagan lastevanemate kurba meelt remondi edasilükkamise pärast. Teeme osakonnaga tööd edasi, et remont kooli jõuaks. Käsil on ka koolihoone projekteerimine.

Kahm: Võimalikke variante on mitmeid. Plaanis on võtta ka avalikud pakkumised.

Kas vallavalitsus saab kinnitada, et Vanalinna kooli ei panda kinni, kuna uuendamiseks tegelikult raha ei ole ning need õpilased mahuvad laste arvu vähenemisel ära ka Nooruse ja Hariduse tänava koolimajja?

Kahm: Tehtud on ettepanek remont edasi lükata, mitte kool sulgeda. Samuti ei näita laste arv seitsmel aastal olulist vähenemise märki. Loodame, et vähenemist ei toimu ka hiljem.

Vello Runthal FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

KOMMENTAAR

Õnnemäng Saaremaa vallas

Supervalla eelarvestrateegia on justkui vana hea õnnemäng. Kord on seal koolimaja (Vanalinna kool) remont sees, kord ei ole. Asjad muutuvad üleöö ja minutitega, ja veel nii, et ei tea õieti keegi, kes siis tegi. On see potkitnoi või hoopis täringumäng või kiirloterii Sprint? Kaardilauas öö varjus mängitakse strateegiasse koolimaju, kergliiklusteid, tehnohooneid. Just nii, millist silma veerev täring näitab, saavad strateegiasse sisse tuleviku objektid.

On see hea? Kindlasti on hea, sest keegi ju võidab, ei pea analüüsima ega arvutama. Kas võitjaks on meie lapsed, kes juba aastaid on õppinud lagunenud, ilma värske õhuta koolimajas, või võidavad kergliiklusteel värske õhu nautijad? Ei ole hullu, sest ega loteriis ei saagi ju kõik võita. Ja Vanalinna koolis võivad/peavad lapsed veel aastaid olema kehvades tingimustes, sest niimoodi õnnelauas lihtsalt läks. Kas tehti sohki ka? Ei-ei, püha dokumendiga “ühinemislepinguga” lehvitamine, see aitab igas olukorras, nii heas kui ka halvas. Head mänguõnne soovides

Vello Runthal, vallavolikogu liige, VL Saarlane