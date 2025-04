Ettevõtte üks omanikke Märten Vaikmaa ütles kell 16.15 Saarte Häälele, et on Eestist ära ja teab täna avalikustatud politseiuurimisest täpselt samapalju, kui ajakirjanik, sest on lugenud ainult hommikul kõikjal Eestis pressis ettevõtte kohta avaldatud teavet.