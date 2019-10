Saarlased tähistasid valge kepi päeva kokkamisega

"Kõigepealt teeme kapsast, porgandist, punapeedist, kaalikast, küüslaugust, sibulast ja ingverist toorsalati," selgitas hapendamisteemalise töötoa juhendaja Eda Sarv Viljandimaal tegutsevast Meeltepesa OÜ-st. "Väga oluline on lisada valmis lõigutud kraamile meresoola – see aitab köögiviljast vedeliku välja tuua."

Vedelik peab köögivilja katma nii, et õhk salatile ligi ei pääseks. Salatit soovitas Sarv hoida keeratava kaanega purgis kaks ööpäeva toasoojas, et see hapneda saaks, ja seejärel asetada külmikusse. "Hapnemisel tekivad kasulikud bakterid ja salatist saad ka kõhu täis," rääkis Sarv. "Apteegist ostetud probiootikumidest sa kõhtu ju täis ei saa."