Huvihariduse toetuseks Saaremaale 700 000 eurot

"Nii linnas kui ka maapiirkondades on toetuse abil loodud uusi võimalusi nii teenusepakkujatele, lastele ja noortele kui ka lapsevanematele. Oleme saanud tagasisidet, et toetuse mõju on positiivselt tunda," ütles Saaremaa valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo.