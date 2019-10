Kaitseliidu uus maja valmib aasta pärast

Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi selgitas, et ehitushanke kohta esitati vaie, mille aga vaidekomisjon tagasi lükkas. Kuna seda otsust rohkem ei vaidlustatud, siis sõlmiti eduka pakkujaga ehitusleping.

Kuressaares Kalevi tänava ja Ringtee vahel asuvale krundile rajatava tagalakeskuse ehitushankel tehti kuus pakkumist, millest kvalifitseeriti viis. Eduka pakkumuse teinud Ehitus5ECO OÜ ehitab keskuse valmis 5,5 miljoni euroga ja see on Havi sõnul summa, millega tööde ettevalmistamisel ka arvestati. Kompleksi kogumaksumuseks koos eraldi hangetega ostetava nõrkvoolulahenduse ja sisustusega kujuneb kuus miljonit eurot.

Havi märkis, et Saaremaa malev loodab end uues keskuses sisse seada juba järgmise aasta lõpuks, kuigi praegusest majast Väljaku tänaval on kaitseliitlastel aega välja kolida 2021. aasta veebruari lõpuni. Samas tõdes ta, et ehituse alustamine vastu talve pole ehk kõige parem aeg ja seetõttu pole välistatud ka ilmastikust tingitud viivitused.