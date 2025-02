Veebruari algul aasta tagasi jõudis Tervisepargi Kodud olulise verstapostini – valmis sai kogu elamurajooni taristu, sealhulgas teed, tänavavalgustus ja olulised kommunikatsioonid. Pärast pea aasta kestnud vaikust on hakanud kerkima ka esimesed kodud.

"Alustatud on esimeste majade ehitust ja mitmel krundil käib heakorrastus," kinnitas Tervisepargi Kodud OÜ juhatuse liige Herki Sai. Ta lisas, et uued omanikud toimetavad pea kõigil 17 müüdud elamukrundil. Hetkel on veel vabad 10 krunti.