Saaremaa ühisgümnaasiumi uueks nimeks laekus 174 pakkumist

SÜG-i õppealajuhataja Marek Schapeli sõnul on kattuvaid variante palju. Ta arvas, et erinevaid nimekujusid annab välja noppida nii 15–20. Esmaspäeval on koolis direktsiooni koosolek ja siis otsustatakse, kuidas teine valikuvoor korraldatud saab.