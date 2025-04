"Õpetajate põud meil päris käes veel ei ole, aga mõne aasta tagune statistika näitas, et 20 protsenti õpetajaist olid toona juba pensionärid," ütles Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Kaire Kiil. "Kuna pooled meie õpetajaist aga on peagi 55+ vanuses, tähendab see, et varsti on nemadki pensionieas ja siis on tõesti põuda oodata."