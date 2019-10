Liikluskomisjon ei kiirusta piire seadma

Vanemad, kelle laste koolitee Kuressaare gümnaasiumisse ja tagasi läbib Kungla-Talve ristmikku, soovisid sinna ülekäigurada. Lisaks toodi välja pidev kihutamine Talve tänaval. Komisjon ülekäigurada ei toetanud, leides, et see tekitab vastupidise efekti. Väikestel jalakäijatel kaob ära ohutunnetus ja astutakse süüdimatult ülekäigurajale.

Mis kihutamist puudutab, siis politsei mõõtmine näitas, et lubatud sõidukiirust 50 km/h ületas vaid 8% sõidukitest.

Raudtee tänava elanikud kurdavad liiga suurte kiiruste pärast ja soovivad kogu Raudtee tänavale 30 km/h piirkiirust või liikluskünniseid. Komisjon selleks vajadust ei näe. Politsei on teinud korduvalt kiirusemõõtmisi Raudtee tänaval ja tulemused on vastupidised. Teekattel on piisavalt palju ebatasasusi, mis takistavad suurel kiirusel sõitmist..