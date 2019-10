Tiit Nõu – bussijuht, kellele ei meeldi olla reisija rollis

Päikseline septembrikuu ilm lastele liiga ei teinud. Hiljem sai Tiit oma otsusekindla käitumise eest koolilt kiita. Tiidule ei meenu, et midagi sarnast oleks hiljem kordunud. "Saan kõigiga hästi läbi ja kõik on tipp-topp. Inimesed on viisakad ja püüan ise ka olla," räägib ta.

Tiidu bussijuhikarjäär sai alguse 1982. aastal, kui ta Laimjala kolhoosis tööle hakkas. Kolhoosis keeras ta bussirooli 10 aastat, enne kui ta ühismajandi lagunemise järel Laimjala valla palgale võeti. Tiit meenutab, et väikeses Laimjala kolhoosis oli lausa kaks 40-kohalist LAZ-bussi, lisaks üks pisut väiksem PAZ ja üks RAF-väikebuss. Kolhoosis käis asi nii, et brigadir istus üksinda suurde LAZ-bussi, sõitis kõik oma valdused läbi. Et säärane bussimürakas võttis kütust umbes 46 liitrit saja kilomeetrit kohta, siis võis brigadiri peale iga päev oma 20 liitrit kuluda. Tollal kütusekulu üle eriti arvet ei peetud, sest bensiini oli sel ajal külluses ja see ei maksnud ka midagi.

Kolhoosiajast jäid Tiidule lustakad mälestused kolhoosirahva ekskursioonidest laiale Nõukogudemaale. Lõbus oli iga kord: joodi ja tehti igasuguseid tegusid, millestki ei hoolitud. Nalja sai kõvasti. Koju tagasi jõudes oli kõik jälle endine, elu läks vanamoodi edasi.

Matkaautoga reisile

Juba aastaid on Tiit puhkuse ajal käinud võõraid maid kaemas isikliku matkaautoga. "Poolat avastan juba mitu aastat ja Sloveeniat. Jube ilus on." Tiidu matkaautos on kuus kohta ehk parasjagu niipalju, et tütar koos perega ka kaasa mahuks. Rännupalavikku nakatub Tiit mõistagi juba enne teeleasumist, rääkimata lastest, kes oma elevust kuidagi peita ei suuda. "Ootame kõik julmalt pingeliselt, et saaks reisile," iseloomustab Tiit rännueelseid meeleolusid ühe lausega. Laulupeolisi vedanud bussijuht ei mallanud isegi laulupeo lõppu ära oodata, vaid võttis korralise puhkuse välja ning põrutas reisile.

Reisimine oma transpordivahendiga on just see, mis Tiidu sõnul aitab mööda ilma tuuritamist meeldejäävaks muuta. Sõidad, kuis hing ihkab. Põikad paikadesse, mis tunduvad kõige põnevamad ja kutsuvamad. Tuleb väsimus kallale, ei pea otsima hotelle ega võõrastemaju. Piisab, kui keerad teelt kõrvale ja võidki teki alla pugeda.

Reisimisega kaasas käiv vabadustunne tekitab sõltuvust. Järgmise aasta reisplaanid pole Tiidul veel paigas, ent mõttes mõlgub Moseli jõe äärne piirkond, kus valmivad Saksamaa kõige kuulsamad veinid. "Seal pidi julmalt ilus olema," teab Tiit.

Tiit Nõu sõnul meeldib talle bussijuhiamet väga, ent bussiga reisimine seevastu ei vaimusta teda karvavõrdki. "Rooli taga on vägev, aga tagapool olla ei tahaks, jumala igav on," põhjendab üle 35 aasta sohvrina töötanud mees. Juba nõukogude ajal, kui majandirahvas Venemaal ekskursioonidel käis, ei jõudnud Tiit ära oodata, millal paarimehe asemel juhikabiini pääseb. "Ma lihtsalt ei tahtnud salongis istuda, ootasin kogu aeg, millal uuesti rooli taha saaks."