Nii näeb Saaremaa ühisgümnaasium välja aastal 2022

"Tegu on põhjalikult läbitöötatud lahendusega, milles on mõtestatud kõiki võistlustingimustes nimetatud olulisimaid ülesandeid. Väliruum on lahendatud tervikuna ja seotud hästi siseruumiga. Sisearhitektuuris on tundlike ja väikeste sekkumiste keskkonda nutikalt muudetud," leidis žürii, kuhu kuulusid abivallavanem Helle Kahm (esimees), ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro, Eesti arhitektide liidu volitatud arhitektid Inga Raukas ja Andres Lember ning vallaarhitekt Mark Grimitliht. Nende otsus oli võidutöö puhul üksmeelne.