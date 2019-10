Korteriühistu andis invalifti paigaldamiseks lõpuks jah-sõna

Kuressaares kaheksa korteriga majas elav Kaja Laus kasvatab üksi 16-aastast tütart. Ehkki Kadiriin on oma vanuse kohta väikest kasvu ja pere ise elab esimesel korrusel, pole Kajal kerge teda süles kanda. Seda tuleb aga teha vähemalt argipäeviti – õpib ju tütar Kallemäe kooli Kuressaare filiaalis. Peale selle peab Kaja trepist üles vinnama 18 kg kaaluva käru.

Kaja sõnul on igapäevane koormus ta seljale rängasti mõjunud. Naine käib füsioteraapias, et vaevustele leevendust saada.

Kui varem pole korteriühistu lifti paigaldamisega nõusse jäänud, siis teisipäeva õhtul toimunud koosolekul anti viimaks jah-sõna. Nõus olid kuue korteri esindajad ehk kõik, kes koosolekule tulid.

Vallavalitsuse esindajatena osalesid lastekaitseteenistuse juhataja Monika Sarapuu ja ehitusspetsialist Üllar Jõgi. Enne koosolekut saatis Sarapuu Lausile kirja, kus andis teada, et "koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte korteriomanikest. Seejärel hääletavad koosolekul osalejad (Laus ise liftiküsimuses hääletada ei saanud – toim). Pärast hääletamist koostatakse otsus, kas nõus või mitte.".

Üks korteriomanikest, kes liftipaigaldamisele vastu seisab, on endine korteriühistu juhatuse esimees Aive Nõmm. Naine ise Saarte Häälele oma suhteid Kaja Lausiga ja vastuseisu lifti paigaldamisele kommenteerida ei soovinud. Nõmm pole ainus, kellele mõte invaliftist sugugi ei meeldi.

Kui Laus Saarte Hääle ajakirjanikele demonstreeris, kuidas ta Kadiriinu ja seejärel käru trepist üles viib, tuli trepikotta ka Lausi naaber Silvi Uuväli. "Mina olen sellele liftile kategooriliselt vastu!" teatas Uuväli resoluutselt. "See liftiasi on sinu jaoks, Kaja, puhas jonn! Sinu korterini on ju ainult kuus trepiastet!"

SILVI UUVÄLI: “Kui meie majale ei lubatud isegi soojuspumpa panna, mis siis veel liftist rääkida.” FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Lausi pakkumisest ise järele proovida, kui raske või kerge Kadiriinu tassida on, Uuväli kinni ei haaranud. Naabrinaine leiab, et last saaks väga hästi transportida ka trepitõstuki või -ronija abil.

"Päästeamet siia trepitõstukit ei luba, kuna evakuatsioonitee peab vaba olema," selgitas Laus.

"Kui ukseava laiemaks teha ja siit seinast osa maha võtta, mahub siit ilusti läbi!" näitas Uuväli seepeale tuulekoja seinale osutades.

Lausi sõnul olid omavalitsusest kohalkäinud spetsialistid talle aga ütelnud, et seda seina ei tohi mingil juhul maha võtta, kuna see seaks ohtu majakonstruktsiooni.

SILVI UUVÄLI: "Kui ukseava laiemaks teha ja siit seinast osa maha võtta, mahub siit ilusti läbi!" FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Uuväli ei leppinud ka Lausi selgitusega, et lifti ei ehitataks maja külge, vaid see toetuks eraldi alusele.

"Aga majaga on see lift ju ikkagi ühendatud ja tekitab vibratsiooni!" teatas Uuväli. "Kui meie majale ei lubatud isegi soojuspumpa panna, mis siis veel liftist rääkida."

"Las seda otsustab ikka vallavalitsus," vastas Laus talle.

"Kui kas või üks majaelanikest vastu on, ei tule siia mingit lifti!" kuulutas Silvi Uuväli enne, kui oma korterisse tagasi läks. "Kaeba kohtusse, kui tahad!"

"Miks mina pean kellegi kohtusse kaebama – kui sina leiad, et sinu õigusi ei arvestata, pead sa seda ise tegema," vastas seepeale Kaja Laus.