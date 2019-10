Tellijale

"Kuigi autismist ja Aspergeri sündroomist on viimastel aastatel palju räägitud, tabas see meie peret ikka nagu välk selgest taevast," meenutab Kristi paari aasta tagust aega, kui sai arstilt teada lapse diagnoosi.

Ta lisab, et kui esimesest vapustusest üle sai, leidis ta, et teadmine on ikka parem kui teadmatus. Kristi sõnul ei saanud ta esimesel aastal üldse aru, et midagi on valesti. Lapse käitumine muutis vanemad murelikuks siis, kui oli vaja kodust välja minna ning hakata lasteaiaga harjuma.