Mure: kas Kuressaare Vanalinna kool ikka jääb?

"Kas otsust remondi edasilükkamisest poleks saanud varem välja öelda?" küsis neljapäeval kooli saalis peetud koosolekul direktor Tõnu Erin. "Olime juba piltlikult öeldes kolimas ja viimase hetke otsus tegi väga haiget." Vallavanem Kallas vastas, et see oli tema kuue aasta ebameeldivaim otsus, sest oli antud lootusi, et remont tuleb järgmisel suvel.

Erini sõnul on koolipere ja lapsevanemad segaduses ja teadmatuses ning küsivad, kes annab garantii, et kool alles jääb ja renoveeritakse. "Peamine garantii on ju see, et meil on inimesed, kes tahavad just siin koolis õppida ja õpetada," leidis vallavanem.

Garantiid ei ole

"Te lubate küll, aga vahepeal on valimised," ütles kooli hoolekogu liige Eneli Matt. "Garantiid ju tegelikult pole!"

"Kahjuks saan lubada ainult seda, et praegune vallavalitsus ja volikogu kooli kinni ei pane," ütles Madis Kallas, küsides ka, et miks peaksid järgmises volikogus ülekaalu saama inimesed, kes on renoveerimise vastu. Kahe mammutpõhikooliga koolivõrk ei ole tema sõnul lastesõbralik ega jätkusuutlik lahendus kvaliteetse hariduse andmiseks.

Kallase sõnul lükkub remont edasi, sest kool ei olnud ühinemislepingu investeeringuobjektide hulgas. Samuti jäi remondirahast, 4,3 miljonist 600 000 eurot puudu.

Mitu inimest väljendas nördimust, et esimesena remonditakse Saaremaa ühisgümnaasiumi maja, kus tingimused on paremad kui Vanalinna koolis. "SÜG-i remont on nagu soola haavale raputamine!" leidis üks lapsevanematest.

Bioloogiaõpetaja Ülle Kreos tõdes, et tema klassis on õpilase kohta ruumi 1 m² jagu ning klassis pole isegi kraanikaussi. "Kui lapsed bioloogiakatsetes kalu lahkavad, käivad nad veriste kätega mööda maja ringi ja otsivad lähimat kraanikaussi, kus käed puhtaks pesta," kirjeldas Kreos. Madis Kallase sõnul tuli raha SÜG-i remontimiseks sihtasutuselt Innove. Toetust sai küsida ühe objekti jaoks ja summa suurus olenes koolis õppivate laste arvust. Kuna Vanalinna koolile saanuks taotleda 1,9 miljonit ja SÜG-ile 4,9 miljonit, oli kasulikum valida SÜG.

"Mul on ülimalt kahju Vanalinna kooli lastest," ütles volikogu opositsiooni esindajana sõna võtnud Vello Runthal. "Kui meil oleks olnud tõsine tahe, saaks remondi ära teha ka praegu. 600 000 eurot pole ometi summa, mida ei ole võimalik kokku saada!"

"Nii kaua, kui meil projekti veel pole, me ju ei tea, mis kujuneb Vanalinna kooli remondi lõplikuks hinnaks," lausus vallavolikogu liige Aivar Aru, lisades, et senised arvutused on tehtud "enam- vähem ruutmeetri hinna põhjal". "Et kallimaks minemist ja vigu vältida, on vaja aega!" lisas Aru.

Staadion saab korda

Kallase sõnul on lootust, et kuigi remont lükkub edasi, saab järgmise aasta eelarvest 300 000 eurot planeerida kooli staadioni renoveerimiseks. Uus staadion on plaanis valmis saada aasta pärast.

Kooli hoolekogu esimees Katrin Sagur kiitis staadioni remondi plaani ja kinnitas, et hoolekogu vallavalitsust rahule ei jäta – tehakse kõik, et remont tuleks. "Mustad prillid ei läinud sugugi roosamaks," tõdes direktor Erin pärast koosoleku lõppu. "Lootus sureb aga viimasena."