Vallavõimud palkasid advokaadibüroo

Abivallavanem Jaan Leivategija sõnul on Maria Mägi advokaadibüroo ülesanne nõuete esitamiseks õigusliku analüüsi koostamine, vallavalitsuse esindamine kohtuvälistel läbirääkimistel ja vajadusel kohtus.

Saarte Hääl on varemalt kirjutanud, et Salva kindlustus hüvitas uputustes kannatanud firmale Johani GTJ suurusjärgus 40 000 eurot ja valmistab nüüd ette tagasinõuet kahju põhjustaja vastu.

Salva juristi Martin Petermanni sõnul saab see olla juriidiline isik ehk kesklinna ümberehituse tellinud vallavalitsus või tööde aluseks olnud projektid koostanud ettevõtted.

Kuressaare vaekoja hoones pubi pidava Nimetu Kuressaare OÜ esindaja Jüri Reede on Saarte Häälele öelnud, et kindlasti vastutab praaktööde eest ka tellija ehk vallavalitsus ning kahjunõude suurus ulatub viiekohalise summani.

Jaan Leivategija sõnul toimus üleeile kohtumine projekteerijaga lahenduse leidmiseks vaekoja esisel alal. Projekteerija lubas oma arvamuse lahenduse kohta esitada järgmisel nädala.

"Ilmselgelt tuleb vaekoja esine veel sel aastal mingil moel ümber ehitada, et vältida üleujutusi edaspidi," tõdes abivallavanem.

Samuti tuleb tema sõnul selgeks teha, millises mahus, kus ja mis torustikke peab keskväljakul uuesti avama. Praegu on eksperdid välja pakkunud, et üks variant on panna uus üledimensioneeritud sademeveetoru Raekoja tänavale.

"Toru võtaks tänase pildi juures poole platsi veed vastu nii, et tekitaks veevoolu viivituse ega koormaks kohe üle Uue tänava trassi. See on iseenesest suure läbilaskevõimega, seal on ligi poolemeetrised torud," rääkis Leivategija eelmisel nädalal vallavolikogu istungil.

Pikemas perspektiivis tuleb tema sõnul kindlasti ära vahetada mõned kaevud, kuid see ei tähenda terve platsi üleskaevamist.

"Ma ei ole valdkonna ekspert, aga kui paar korda aastas juhtub nii, et vesi tuiskab platsi peale ja Chameleoni ette ja kedagi ära ei uputa, see polegi väga suur probleem," märkis abivallavanem.

Leivategija rääkis, et projekteerija vastutuskindlustus kehtib detsembri keskpaigani. Seega peab vallavalitsus nõuete esitamiseks kalkulatsioonid tegema juba lähiajal.