Kirjandusfestival tõi Eha Trummile parima tiitli

"Tunne on kahetine. Ühelt poolt ju iga märkamine rõõmustab, aga teisest küljest tunnen, et suur osa sellest tunnustusest kuulub mu kallitele töökaaslastele Sirjele ja Marlinile ning teistele Prima Vista festivali korraldamise toimkonna liikmetele. Meil oli väike, aga väga-väga tubli meeskond. Head nõu ja toetust saime ka Tartust ning keskraamatukogust. Hea meel on sellest, et igale ettevõtmisele ja sündmusele maikuus ka rahvast jagus," kommenteeris värskelt tituleeritu Saarte Häälele oma emotsioone.