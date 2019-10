Ettevõtjad ja vallavõim mõtlevad Stockholmi liinist

Arutelul osalenud vallavanem Madis Kallas märkis, et ettevõtjad ja vald on täiendavate ühenduste loomisest äärmiselt huvitatud. "Oleme näiteks lennunduses juba pikalt kaardistanud võimalikke ühendusi Riia, Helsingi ja mõne Rootsi linnaga. Tänasel hetkel oleme jõudnud kõige kaugemale läbirääkimistega Rootsi suunal. Hetkel on kokku lepitud, et võtame võimalike lennufirmadega täiendavalt ühendust ja täpsustame üle juba veel konkreetsemalt lennu maksumused ning erinevad detailid," rääkis ta.