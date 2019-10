Kuressaare võib järgmisel aastal kanda spordilinna tiitlit

"See, mida me nägime, oli nii mõneski mõttes meie jaoks väga positiivne üllatus," rääkis delegatsiooni liige Hugo Alonso. "Ei oodanud, et sellise väikese elanike arvu juures on teil nii suurepärased ja väga korras spordirajatised. Olen käinud enam kui tuhandes linnas, aga selline kogemus on minu jaoks esmakordne."