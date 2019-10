Ametnikud hakkavad bussiga noorte juurde kohale sõitma

Selleks soovib Saaremaa vallavalitsus hankida erilahendusega karavan-tüüpi autobussi, et korraldada nutikat ja mobiilset noorsootööd üle kogu valla. Osa uuest lähenemisest on mobiilse noorsootöötaja ametikoht, mis võimaldab jõuda noorsootöö tegevustega piirkondadesse, kus siiani noortekeskus või noorsootöötaja puudus (suurematest keskustest Kihelkonna, Leisi, Mustjala, Laimjala).

Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo leiab, et karavan-tüüpi buss on mobiilse noorsootöö korraldamiseks hästi sobiv, kuna selles on olemas vajalik sisustus: istekohad, lauad, stereo ja TV, kööginurk, kapid ja riiulid asjade hoiustamiseks, tualett ning magamiskohad. Loodetavasti on buss kohal juba tänavu detsembri keskpaigaks.