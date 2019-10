Arhitekt Saaremaa ühisgümnaasiumist: 5,7 miljoni eest saab asja küll

"Sellisesse kooli paneks kindlasti ka oma lapsed," lausus Kauss Arhitektuur OÜ juhatuse liige Allan Pilter oma võidutööd kommenteerides. Ta nentis, et arhitektidele ette antud tingimused olid suhteliselt jäigad, aga lõpptulemusena õnnestus hoones teha siiski päris palju muudatusi.

Oluliseks julgustavaks teguriks lahenduse väljatöötamisel oli Pilteri sõnul ehitusele kavandatav 5,7 miljonit eurot. "Tundub, et see, mille me oleme välja mõelnud, õnnestub ka realiseerida. Tavaliselt kärbitakse esialgsest mõttest kolmandik ära ja tuleb kompromisse teha. Aga selle numbri eest on asi täiesti teostatav," lausus ta.

Pilteri sõnul püüti vana hoone senist üldilmet säilitada ja seda mitte rikkuda. Ehk siis tekitada dialoogi vana ja uue kihistuse vahel. "Uueks motiiviks on kaar, mille me võtsime lähteülesandest, kus toonitati kooli liikumist sportlikkuse poole. Teine põhimõte oli sisemise ja välise ruumi ühendamine nii, et liikumine oleks võimalikult sujuv ja et saaks võimalikult palju avada praegust soklikorrust," selgitas ta.

Märkimisväärse muudatusena on administratiivne plokk ja õpetajate ruumid viidud kõige ülemisele korrusele, eraldi on algklasside korrus, paljud klassiruumid on ühendatavad ja neid on võimalik lükandseinaga suuremaks auditooriumiks teha.

Eskiis pealtvaates FOTO: Kauss Arhitektuur OÜ

Innovaatilistest lahendustest tõi Allan Pilter välja vastavalt päikese liikumisele automaatselt liikuvad rulood, samuti koolimaja katusematerjali, mis toimib päikesepaneelina ja toodab elektrit.

Kuna lõpptulemuseks peab olema liginullenergia hoone, siis tuli päris palju vaeva näha ka kütte- ja ventilatsioonisüsteemi ärapaigutamisega.

Kooli direktor Viljar Aro on võidutöö lahendusega üldiselt rahul. "Aga eks meil on ka kahtlusi ja kõhklusi," lausus ta. "Kuna majja tuuakse poiste tehnoloogiaklass ja tüdrukute õppeköök, siis jääb ju ruumi vähemaks. Öeldakse jah, et gümnaasiumiosa läheb ära, aga meie põhikooli osa kasvab ja peagi on klasside arv majas jälle sama suur. Samas on Kuressaares ruutmeetrite arv õpilase kohta Eesti üks väiksemaid," rääkis Aro.

Koolijuht nentis, et kogu valla koolivõrgu olukord on üsna keeruline. "Vanemad toovad järjest rohkem lapsi linna, kuna siin on rohkem võimalusi. Samas tahaks ka maakoole säilitada.

Algklasside puhul on kodulähedane kool mõistlik, kuid põhikooli vanemas astmes, kus tuleb juba aineõpetus, siis läheb juba kasvõi õpetajate palku silmas pidades keeruliseks."