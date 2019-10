Alkoholi müügipiirangu kava leidis kõva kivi

Jüri Reede. FOTO: Erakogu

Reede saatis nädala alguses vallavalitsusele 14-leheküljelise märgukirja, kus teeb volikogu opositsiooni esitatud eelnõu maatasa.

Reede soovitab volinikel eelnõu tagasi lükata, sest tema väitel on see koostatud nii juriidiliselt kui grammatiliselt kirjaoskamatult ja see on kivi vallavalitsuse juriidilise teenistuse kapsaaeda.

"Minu mõistus ei võta, et kui vallas on juriste ja nõunikke nagu kirjusid koeri, siis eksitakse nii elementaarses asjas kui õigusakti vorm – otsus või määrus," selgitas Reede, kelle sõnul on eelnõu kõige tipuks ka põhiseadusega vastuolus. Tema pikemat selgitust saab lugeda tänase Saarte Hääle arvamusküljelt.

Saaremaa vallavolikogu arutab juba mitu korda täiendatud alkoholi jaemüügi piirangu eelnõu järgmisel nädalal. Sel nädalal tegelevad eelnõule oma hinnangute andmisega volikogu komisjonid.

Juba 5. septembril arutas öise alkoholimüügi piirangu teemat Saaremaa ettevõtjate Liit. Ettevõtjad toetavad eelnõu tingimusel, et piirang sätestatakse alates kella 3st öösel.

"Samas ollakse arvamusel, et antud piirang ei ole probleemile lahenduseks," edastas SEL-i juhatuse aseesimees Terje Nepper.

Vallavanem Madis Kallas omakorda edastas vallavolikogule vallavalitsuse eelnõu toetava seisukoha.

Küll aga on vallavalitsus Kallase sõnul jätkuvalt seisukohal, et muudatus vajaks põhjalikumat analüüsi. Vallavalitsus näeb Kallase sõnul, et analüüsi on vaja põhjusel, et eelnõuga kavandatud piirangud ei tooks kaasa soovitule vastupidist tulemust. Ehk ei tekiks olukorda, kus alkoholi tarvitamine liiguks ametlikest tarbimiskohtadest mitteametlikesse.

Alkoholimüügi piirangute vastaste ettevõtjate eestkõneleja Jüri Reede käib juba enam kui aasta otsa kohut vallavalitsusega. Reede väitel oli tema vallandamine Kihelkonna rahvamaja juhataja ametist ja sellega kaasnenud mõtteavaldused mitmelt valla tippametnikult õigusvastased.