Soovitus: saartel ei peaks hunti küttima

Saartele limiite jagatud ei ole, kuna puudub info pesakondade kohta. Sealjuures nentisid töörühma liikmed, et tuleks uurida, kuidas saartel null-limiiti suhtutakse.

Samas leidis töörühm, et kui huntide kohta saartel saadakse rohkem infot, siis on keskkonnaametil vajadusel võimalus hundijahilube juurde anda. Saarte jahindusnõukogu liikmed tegid sel nädalal huntide küttimise kohta kaks ettepanekut: talunike esindaja soovib kuue hundi laskmist, ülejäänud on nõus kahe võsavillemi küttimisega.