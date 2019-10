Torm jättis elektrita tuhanded majapidamised

Ohtlikud Ilmanähtused Eestis facebooki leheküljel seisis, et täna kella 13:00 ajal päeval paiknes tormitsükloni kese Saaremaa ja Hiiumaa vahel. Tuul kogus merel ja mandri lõunaosas kiiresti hoogu ning liigus ida suunas. Kella 14:50 seisuga oli elektrita Eestis üle 9000 majapidamise ning enim katkestusi esines Saaremaal ja mandri lõunaosas.

"Puhangud küündivad Lõuna-Eestis juba 20 meetrini sekundis ja üle sellegi. Lähitundidel pole välistatud iiliti max 22-25 m/s. Korjake oma koduhoovilt kergesti õhku tõusvad asjad ära ja võimalusel parkige autod puudest eemale," seisis lehel olevas hoiatuses. Päeval mõõdeti Sõrve kandis puhanguks 31,2 m/s, Vilsandil 29,5 m/s ja Ruhnul 29,8 m/s. Õhtul kella 18.00 ajal oli Saaremaal elektrita ligi 2875 majapidamist.



Riigi Ilmateenistus on Saare, Pärnu, Viljandi, Valga, Tartu, Põlva ja Võru maakondadele andnud II astme tormihoiatuse. „Torm hakkas alates täna ennelõunast liikuma üle Saaremaa, Pärnumaa ja Viljandimaa. Murrab puid liinidele ning põhjustab hulgaliselt rikkeid,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen, lisades, et Elektrilevi tegeleb igal pool aktiivselt rikete kõrvaldamisega ning teeb ka koostööd päästeametiga, kuid suure tõenäosusega jätkub rikete kõrvaldamine ka täna öösel ja homme päeval.



Päästeameti andis soovitused tormi korral liiklemiseks: