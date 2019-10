Saaremaa vald valmistub kalakasvandust üle võtma

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et kalakasvataja peab kasvatama kalu nõuetekohaselt. Kui selleks peab olema kalakasvanduses elekter, siis tuleb see tagada ja maksta arveid. Kalda sõnul otsib VTA koos Saaremaa vallaga olukorrale lahendust. Võimalus, et kalakasvanduse ligi 100 000 kala voolu väljalülitamise tõttu 16. novembril lämbuvad, on Kalda sõnul teoreetiliselt olemas. Siiski tegutseb VTA selles suunas, et tragöödiat ei juhtuks. "Kas leidub keegi teine, kes kalad enda hoole alla võtab või jõutakse need enne seda realiseerida," rääkis Kalda, kelle sõnul on täpsemad plaanid veel paika panemata.