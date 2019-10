Saaremaa delikatess-sült parimate jõulutoodete seas

Saaremaa Lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi ütles, et sült on olnud tootmises juba kümmekond aastat ja märgiti ära ka 2008. aastal Eesti toiduainetetööstuse liidu parima toiduaine konkursil. Tunnustus teeb tootjale loomulikult rõõmu, samuti tuleb lähenevate jõulude eel arvestada suuremate delikatess-süldi koguste valmistamisega. Mägi nentis, et iga tiitel või tunnustus tõstab inimeste huvi toote vastu ja suurendab nõudlust.