Mereteadlased kaaluvad, mitu ava tammi sisse teha

Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi professor Urmas Lips ütles, et instituut viis kevadel ja suvel Väikeses väinas läbi sügavusmõõtmised ning nüüd võrreldakse, kas mõttekas oleks rajada kuni 50, 250 või koguni 1250 meetri laiused avad.

Urmas Lips rääkis, et praegusest suuremad avad annaksid läbipääsu näiteks süstadele ja kalapaatidele. See tuleb kasuks veeturismile ja kohalikele kaluritele. Suuremate avade korral paraneks väinas veevahetus ja kalad saaksid paremad liikumisteed. Samas on suuri avasid kallim rajada.