Kohus Jaan Palu üle jätkub tõendite uurimisega

Prokurör Amuri sõnul on salvestised olulised selleks, et saada ülevaade asjaosaliste liikumisest ja käitumisest, mille järgi saab hinnata tervikpilti.

E.K. viidi haiglasse ja ekspertiis tuvastas, et kõik ta vigastused on eluohtlikud. Seetõttu süüdistatakse Palu raske tervisekahjustuse tekitamises. "Palu on ülekuulamisel vaid tunnistanud, et seda tegi, ja öelnud vaid, et tal ei olnud tahtlust tappa."