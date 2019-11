Saaremaa majutajad ei pakkunud Eesti Kontserdile ühtki tuba

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Lauri Aav ütles, et ooperipäevade korraldajate ja esinejate majutamiseks on hankeid tehtud juba viis aastat.

Aav märkis, et kahel nädalal aastas – ooperipäevade ja Saaremaa ralli ajal – on Saaremaal majutuskohti liiga vähe. Kuna kitsas on vaid kahel nädalal aastas, siis kiiret muudatust selles vallas tema hinnangul loota ei ole.

Eesti Kontsert soovis ooperipäevade ajaks osta erinevateks ajaperioodideks kokku 127 tuba kogumaksumusega 70 000 eurot. "See on küll spekulatsioon, kuid tundub, et majutajad on riskialtid ja loodavad hiljem nende tubade eest saada kõrgemat hinda, kui meie oleme praegu suutelised maksma," lausus Aav. "Teiste sõnadega, Saaremaa ooperipäevad loovad oma toimumise ajal Saaremaa hotelliturul konkurentsi mõttes sellise perioodi, kus me ise ei suuda konkurentsis osaleda," lisas ta.