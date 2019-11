Skeitpark tõi ametnikele distsiplinaarmenetluse

Eile vallavolinik Andres Tinno arupärimisele vastates kinnitas Kallas, et Tori tn 4 kavandatava Kuressaare merepääste hoone ehituse ettevalmistustööd on olnud kooskõlas kehtiva seadusandlusega, kuid tunnistas probleeme Kalda puiestee 1 rajatud betoonist rulapargiga.

Madis Kallas ütles, et täpsete asjaolude väljaselgitamiseks algatab vallavalitsus distsiplinaarmenetluse.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht tunnistas juba Saarte Hääles 22. oktoobril ilmunud arvamusloos, et rulapargi ehitusloa menetluses on tehtud viga ja muinsuskaitseamet oleks pidanud olema märksa varem kaasatud.

"Oleme antud asjas jätnud tähelepanuta olulised ehitustingimused. Me siiralt palume vabandust selle eest." märkis ta.

Madis Kallas selgitas eile, et rulapargi rajamiseks pole vaja detailplaneeringut, mistõttu lähtuti puhkeala kehtivast planeeringust. Kahetsusväärselt jäeti aga arvesse võtmata asjaolu, et rulapark asub puhkeotstarbelisel alal, mis on aktiivse kasutusega rekreatsioonialade nimistus.