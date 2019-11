TERVIS: Mälutreening ehk ajulihas trimmi

Tellijale

Anu Vahter läbis 2014. aastal mälutreenerite kursuse eakatele Tallinna Ülikoolis ning on omandanud teadmised ja tehnikad, kuidas aju paremini enda kasuks tööle panna. Tiina Tambaumi eestvedamisel on Eestis asutatud MTÜ 65B, mille üks tegevusi on ka mälutreening, kuid laiem eesmärk on vanemaealiste inimeste õppimisvormide ja arenguvõimaluste laiendamine.