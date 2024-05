VIDEO Saaremaa aasta ema 2024 on Mai Metsamaa

“Suuresti määrab hea kandidaadi ära see, kui põhjalikult temast kirjutatud on,” ütles naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Piret Pruul. Erilist tähelepanu väärib Pruuli sõnul see, kui ilusasti lapsed oma emadest kirjutanud on. Enamiku kandidaate esitasidki just nende lapsed või töökaaslased. Tänavusel aasta ema konkursil oli kandidaate üle viieteistkümne.